كولر يحسم مصير نجم الأهلي بعد عودته.. كواليس مثيرة

يجري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ي التفاوض حول مستقبل لاعب الفريق عمار حمدي، الذي عاد من إعارته في المقاولون العرب.

سيتم تحديد مصير اللاعب بعد عودة كولر من سويسرا وانتهاء إجازته، سواء بالعودة للأهلي أو بمغادرة النادي لتجربة جديدة خارج البلاد.

انتهت فترة إعارة عمار حمدي، الذي يمتلك عقدا طويل المدى مع الأهلي، وسيتم اتخاذ قرار بشأن مستقبله بواسطة مارسيل كولر، سواء بالاحتفاظ به في الفريق للموسم الجديد أو بيعه أو إعادة إعارته.

الأهلي يخطط لمعسكر خارجي في الصيف

يخطط الأهلي حاليًا لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادًا للموسم الجديد، حيث حدد الجهاز الفني تحت قيادة كولر بداية فترة الإعداد في القاهرة في الأول من سبتمبر.

سيرتقب هذا المعسكر مرحلتين، الأولى في استاد مختار التتش، والثانية في معسكر خارجي يتضمن مباريات ودية.

الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني والمريخ جوبا الجنوب السوداني في دوري أبطال أفريقيا في 14 سبتمبر خارج القاهرة، وستُقام مباراة الإياب في 21 سبتمبر بالقاهرة.

فاز المريخ جوبا الجنوب السوداني على جورماهيا الكيني 1-0 في مباراة الأمس ضمن دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

ورطة لـ الأهلي والزمالك بسبب الصفقات الجديدة

يبقى عشرة أيام فقط على إغلاق نافذة فترة الانتقالات الصيفية التي تم فتحها منذ بداية أغسطس وتستمر حتى اليوم الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، وذلك وفقًا لاتحاد كرة القدم الأفريقي.

للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية الحق في تسجيل الصفقات الجديدة قبل نهاية أغسطس، لكي تكون لها الإمكانية للمشاركة في مباريات دور الـ32 من تلك البطولات.

في حال تأخر تسجيل اللاعبين الجدد، ستفقد الأندية الفرصة للاستفادة من تلك الصفقات في الدور الثاني من المسابقات الأفريقية.

يتعين على الأهلي والزمالك إتمام صفقاتهم الجديدة بأسرع وقت ممكن من أجل استفادتهم منها في مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في 27 سبتمبر القادم.

وكان الأهلي قد توج مؤخرًا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه بعد منافسة قوية مع منافسه بيراميدز.

اقرأ أيضًا..

الأهلي يرد على أنباء رحيل إمام عاشور بعد العرض الخيالي.. خاص

موعد وصول محمد عبدالمنعم لفرنسا لإتمام انتقاله إلى نيس

