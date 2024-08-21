الكشف عن تفاصيل تيشرت برشلونة الجديد 2025.. مفاجأة

أسدل الستار عن تشيرت برشلونة الإسباني الأساسي للفريق الذي يشارك به في منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025 سواء على المستوى المحلى أو الأوروبى.

الكشف عن تفاصيل تيشرت برشلونة الجديد 2025

نشر نادي برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع "X" صورًا للزي الجديد، وكانوا يرتدونه أليخاندرو بالدي ورافينيا، بالإضافة إلى اللاعب الشاب الموهوب لامين يامال.

تيشرت برشلونة الجديد في الموسم المقبل

أكد نادي برشلونة الإسباني مواجهته لفريق موناكو الفرنسي في 12 أغسطس القادم ضمن بطولة كأس خوان جامبر الودية التي ينظمها النادي في نهاية كل موسم.

واستعد برشلونة للموسم الجديد من خلال سلسلة تدريبات تصل إلى 7 تدريبات في الأسبوع الأول، وحيث استمر التحضير حتى 28 يوليو المنصرم، تاريخ السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وواجه فريق برشلونة 3 فرق أوروبية خلال جولته الأمريكية، وهي مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان الإيطالي، قبل بدء الموسم الجديد.

ويكشف “الموجز” عن تصميم جديد لزي برشلونة الثالث لموسم 2024-2025، مستوحى من تراث الفريق بلمسة جديدة.

حساب "Footy Headlines" نشر صورًا لأول مرة للزي الثالث لبرشلونة خلال الموسم المقبل 2024-2025، الذي يتميز باللون الأصفر الفوسفوري الذي يميل نحو اللون الأخضر في هذا الموسم، وهو تصميم جديد مختلف عن السابق.

تيشرت برشلونة

برشلونة سيظهر بأنماط متعددة في الموسم القادم، بدءًا من الزي الرئيسي الذي يتكون من خطين لونيين فقط بالأزرق والأحمر.

أما الزي الاحتياطي، فبعد أن كان باللون الأبيض، تم التحول إلى اللون اللبني التقليدي الذي اعتاد عليه الفريق في العديد من الأوقات.

برشلونة يوافق على رحيل لاعبه

نادي برشلونة الإسباني قرر السماح للاعبه الألماني إليكاي جوندوجان بالرحيل عن الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو من شبكة سكاي سبورتس، فإن برشلونة اعتبر أن قرار السماح برحيل اللاعب مجانًا هو الخيار الأمثل.

يعتقد برشلونة أن رحيل جوندوجان بشكل مجاني سيوفر للنادي مبلغًا كبيرًا يصل إلى 20 مليون يورو سنويًا وهو راتبه.

وبحسب ما ذكره موقع ذا أثليتك، يقوم وكيل جوندوجان حالياً بالتفاوض على عودته إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

أعطى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إشارة خضراء لإعادة التعاقد مع إليكاي جوندوجان من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقًا لنفس المصدر.

وبحسب تقرير الموقع نفسه، فإن المدرب الإسباني تحدث مع جوندوجان بشأن العودة للتوقيع معه مرة أخرى، ولكن لا زالت البنود التعاقدية تشكل عقبة.

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