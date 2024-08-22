الأهلي : أشرف داري سيوقع خلال ساعات لمدة 4 مواسم.. خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بخصوص المفاوضات مع اللاعب المغربي أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مفاوضات مكثفة مع اللاعب المغربي أشرف داري من أجل التوقيع معه في الميركاتو الصيفي الجاري بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

ونجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع المدافع المغربي للتوقيع لمدة 4 مواسم ليبدأ الدخول في مفاوضات قوية من أجل حسم التعاقد معه بصورة رسمية من نادي بريست الفرنسي.

الأهلي يوقع مع أشرف داري خلال ساعات

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن الأهلي قد نجح بالفعل في التوصل لاتفاق شبه نهائي مع بريست الفرنسي للتوقيع مع المدافع المغربي هذا الصيف لمدة 4 مواسم.

وأضاف المصدر أن أدم وطني وكيل أعمال اللاعبين قد تدخل بقوة لحسم الصفقة لصالح النادي الأهلي خاصًة بعدما قام أيضًا بجلب عرض احتراف لـ محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي.

أشرف داري- الأهلي

وأشار المصدر إلى أن داري سيصل القاهرة في الساعات المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي وبالتالي التوقيع على العقود الرسمية لحسم انتقاله للفريق القاهري والإعلان الرسمي من جانب صفحات النادي على السوشيال ميديا.

كولر يحسم ملف المعارين في الأهلي

ويجرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، التجهيزات لحسم مستقبل اللاعبين العائدين من الإعارة للانضمام مجددًا لصفوف الفريق الأحمر بنهاية هذا الموسم، ومن بين هؤلاء اللاعبين عمار حمدي وأحمد قندوسي ومحمد مغربي.

انتهت فترة الإعارة لعدد من اللاعبين مع الأهلي وينتظر مسؤولو النادي قرار مارسيل كولر بشأن مستقبلهم، سواء بالاحتفاظ بهم وتسجيلهم في قائمة الموسم الجديد أو بإعادة إعارتهم أو بيعهم نهائيًا.

وقد بدأت إدارة النادي الأهلي مناقشة إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق استعدادًا للموسم القادم، حيث حدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بداية سبتمبر المقبل موعدًا لبدء فترة التحضير في القاهرة، وفي مرحلتين مختلفتين، الأولى في استاد مختار التتش، والثانية من خلال معسكر خارجي يتضمن عدة مباريات ودية بمستويات متنوعة.

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