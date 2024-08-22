الزمالك يوضح حقيقة رحيل جوميز بعد وداع كأس مصر.. مفاجأة

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك عن عدم وجود نية حاليًا للبحث عن بديل للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر أمام فريق الطلائع.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء عديدة حول رغبة نادي الزمالك في الاستغناء عن خدمات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك ينفي رحيل جوزيه جوميز بعد وداع كأس مصر

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن جوميز مستمر في تدريب الزمالك ولم يتم مناقشة موضوع رحيله عن الفريق في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن جوميز سافر إلى البرتغال لقضاء إجازته مع عائلته، ومن المقرر عودته في 28 أغسطس للبدء في التحضير للموسم الجديد مع الفريق اعتبارًا من 29 أغسطس.

جوزيه جوميز- الزمالك

نجح فريق الطلائع الجيش في التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح في المبباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد السلام ضمن دور الـ16 من البطولة.

كانت المباراة بين الزمالك والطلائع الجيش قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، مما دفع بالفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم الفوز، وذلك على استاد السلام.

زيزو يقترب تجديد عقده مع الزمالك

توصلت مفاوضات أحمد سيد، المعروف بـ"زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، إلى مراحلها النهائية مع مسؤولي النادي، حيث تم التوافق على التفاصيل الأخيرة وعبر الطرفان عن رغبتهما في مواصلة التعاون الذي بدأ منذ عام 2019.

وكشف مصدر موثوق بأن زيزو وإدارة الزمالك اتفقوا على عقد جلسة خلال الـ48 ساعة القادمة لتحديد البنود النهائية للاتفاق، بما في ذلك مدة التعاقد وراتب اللاعب الذي سيتلقاه من النادي.

تثق إدارة الزمالك في قيمة وأهمية زيزو داخل النادي وتدرك الارتباط القوي بينه وبين جماهير النادي، حيث يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الفريق ولاعبًا لا غنى عنه، وهو شعور متبادل مع اللاعب الذي يرغب في استكمال مسيرته مع النادي التي بدأت في عام 2019.

على الرغم من التحديات المالية التي يواجهها الزمالك، إلا أن النادي لم ينحني أمام العروض الخارجية البالغة أكثر من 4 ملايين دولار من ناديي نيوم السعودي والعربي القطري، وكذلك رفض زيزو التغريات نظرًا لرغبته الشديدة في البقاء في صفوف الفارس الأبيض.

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