التشكيل الرسمي لمباراة مودرن سبورت ضد إنبي في كأس مصر

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة مودرن سبورت ضد إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025 وقد أعلن طلعت يوسف تشكيل مودرن سبورت ضد إنبي.

تشكيل مودرن سبورت ضد إنبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، محمود رزق، طارق طه

خط الوسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق

خط الهجوم: ايبا ، أحمد عاطف ، أحمد كباكا

بدلاء مودرن سبورت ضد إنبي

يجلس على مقاعد بدلاء مودرن سبورت: أحمد يحيى ، محمد محمود ، علي الفيل ، هشام عادل ، علي ياسر ، عمر وائل ، عبد الرحمن رشدان ، محمد زعلوك ، محمد نصير.

موعد مباراة مودرن سبورت ضد إنبي

تنطلق في التاسعة مساءً اليوم على ملعب ستاد السلام فريق مودرن سبورت نظيره فريق إنبي ضمن منافسات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.

تشكيل إنبي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي - محمد حامد - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة.

خط الوسط:مصطفى شكشك – مودي ناصر – أحمد العجوز- مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – أحمد نادر حواش.

الزمالك ضد طلائع الجيش

يترقب عشاق كرة القدم مباراة نادي الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش المقرر لها مساء غد الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر وقد غادر جوميز القاهرة من أجل قضاء إجازته حيث سيقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي معاونيه مباريات كأس مصر.

تنطلق مباراة فريق الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر وقرر الجهاز الفني للزمالك خوض كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين وليس بالقائمة الكاملة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



تنقل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الفائز من الزمالك والطلائع يواجه الفائز من سموحة والإسماعيلي

يلتقي الفائز من مباراة فريق الزمالك ضد طلائع الجيش مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد شحاتة - مصطفى الزناري - محمد عاطف.

خط الوسط: مهاب ياسر- زياد كمال - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: ناصر منسي - شيكابالا - سيد عبدالله نيمار.

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