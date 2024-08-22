بصاروخية أحمد عبد القادر في ظهوره الأول.. قطر يتخطى الشمال بالدوري القطري

ظهر أحمد عبد القادر لأول مرة مساء اليوم الخميس، مع فريقه الجديد قطر القطري، في مباراته ضد الشمال، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري القطري للمحترفين في موسمه الجديد 2024-2025.

وانتقل أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى نادي قطر القطري، قادمًا من النادي الأهلي، ليبدأ رحلة احترافية جديدة في مسيرته.

قطر يعلن حصوله على خدمات أحمد عبد القادر

وأعلن نادي قطر القطري أمس الأربعاء بشكل رسمي، حصوله على خدمات أحمد عبد القادر قادمًا من الأهلي، وقال في بيان رسمي:" يعلن نادي قطر عن تعاقده رسميا مع المحترف المصري أحمد عبدالقادر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من النادي الأهلي المصري. وتتمنى إدارة نادي قطر للاعب التوفيق خلال مشواره المقبل مع الفريق".

أحمد عبد القادر - قطر القطري

أحمد عبد القادر يقود قطر للفوز أمام الشمال

ويستعرض الموجز أبرز ما قدمه عبد القادر في مباراة اليوم..

ونجح أحمد عبد القادر في ظهوره الأول مع فريقه قطر القطري هدفه الأول في الدوري القطري في الدقيقة 46 من عمر مباراة فريقه ضد الشمال في الجولة الثالثة.

وتسبب أحمد عبد القادر في احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه القطري بعدما راوغ مدافع الشمال بطريقة رائعة، وتم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على مدافع الشمال، وأهدرها في النهاية المهاجم بين مالانجو في الدقيقة 73.

تشكيل قطر القطري بحضور أحمد عبد القادر وبانون

وخاض نادي قطر القطري مباراته ضد نادي الشمال مساء اليوم الخميس بتشكيل شهد حضور أحمد عبد القادر نجم الأهلي السابق في ظهوره الأول، مع بدر بانون مدافع القلعة الحمراء السابق أيضًا.

في حراسة المرمي : معتصم ماجد

في خط الدفاع : ناصر بير - بدر بانون - خافيير زانيتي - خالد محمودي

في خط الوسط : راؤؤل ساندا - كارلوس فينيسيوس - أحمد عبد القادر - جاسم الجلابي

في خط الهجوم : محمد التعبوني - مالانجو

وجاء هدف أحمد عبد القادر لينجو بنادي قطر من فخ الهزائم المتتالية، بعدما تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية أمام الدحيل والسد على الترتيب.

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