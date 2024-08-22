والد أشرف داري يكشف تطورات الصفقة المحتملة إلى النادي الأهلي

تحدث زهير داري والد الدولي المغربي أشرف داري لعب نادي ستاد بريست الفرنسي الحالي والوداد المغربي السابق، عن مصير نجله بعد اقترابه من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واقترب الدولي المغربي أشرف داري من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

ويكشف الموجز تطورات صفقة أشرف داري المحتملة إلى النادي الأهلي..

تصريحات والد أشرف داري تحسم مصير نجله

وقال داري في تصريحاته لـ “هسبورت”: “أتابع أعدادا كبيرة من الجماهير الودادية، تُعرب عن قلقها من اقتراب أشرف للأهلي المصري، وعدم اختياره الوداد الرياضي، وهنا يجب على الجميع أن يعرف التفاصيل”.

رسالة والد أشرف داري إلى جماهير الوداد

وأضاف والد الدولي المغربي: “أشرف يتنفس عشق الوداد، وأنا لا أكره أن يعود للفريق، الوداد أكبر من أي ناد، هل يكره أب أن يكون ابنه وأحفاده إلى جانبه؟ نكون معا نستعيد الذكريات ونعيش لحظات جميلة، لكن هناك أمورا أخرى تعيق هذا الأمر”.

وواصل: “إدارة ستاد بريست لديها مشكل مع الرئيس السابق للوداد الرياضي سعيد الناصيري، ورغم ذلك حاولت الاستماع لعرض الإدارة الحالية للفريق، لكن المطالب المالية للفريق الفرنسي، لم يتفاعل معها الوداد، وبريست هو من يمتلك القرار وليس أشرف”.

أشرف داري

وتابع: “الأهلي المصري قدم له عرضا مهما، يفوق عرض الوداد بأضعاف، الأمر الذي جعل إدارة بريست تناقشه وتمشي فيه إلى أبعد نقطة من المفاوضات مع مسؤولي الفريق القاهري”.

حقيقة اقتراب أشرف داري من من الأهلي

وأردف: “يُمكن أن أقول لك إن المفاوضات بلغت نسبة 70 في المائة تقريبا، هناك أمور أخرى قيد النقاش بين جميع الأطراف، وأتمنى له الخير في كل مكان، أخبرني بعض مسؤولي الأهلي، أنهم سيسافرون إلى فرنسا اليوم لحسم المفاوضات، ولا أعلم حتى الآن إن سافروا أم لا، لكن ما يُمكن تأكيده هو أن بريست هو من يقود المفاوضات وليس أشرف، ولو كان نجلي بيده القرار، أكيد سيتفاعل مع عرض الوداد أكثر لأنه ابن الفريق، ويعشق ألوان النادي، أنا أبكي عندما ينهزم فريق الوداد”.

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