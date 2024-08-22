تطورات صفقة محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.. عقبة وحيدة

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الخميس، تطورات صفقة محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عقبة تعرقل الإعلان عن صفقة محمد عبد المنعم

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تطورات صفقة محمد عبد المنعم من النادي الأهلي إلى نادي نيس الفرنسي.

وأكدت التقارير الصحفية الفرنسية اليوم الخميس، أن سبب التأخر للإعلان عن صفقة محمد عبد المنعم إلى نادي نيس بسبب التأشيرات.

وأشارت ليكيب أنه سيتم الإعلان عن صفقة محمد عبد المنعم إلى نيس فور حصوله على تأشيرة.

ويكشف الموجز موعد مباراة نيس الفرنسي المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد حضور محمد عبد المنعم الأول في الدوري الفرنسي…

موعد مباراة نيس المقبلة في الدوري الفرنسي ضد تولوز

من المقرر أن يلتقي نادي نيس في مباراته المقبلة ضد نادي تولوز، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز.

مباراة نيس ضد تولوز مهددة بالإلغاء

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن هناك شكوكًا حول إقامة المباراة بين نيس وتولوز في موعدها مساء يوم الأحد القادم، بسبب سوء حالة ملعب أليانز ريفييرا معقل نيس، وقد اختفى العشب من بعض أجزاء الملعب وظهر الطين، بسبب مشاكل في نظام الصرف.

موعد الإعلان عن صفقة محمد عبد المنعم

وقال الإعلامي الفرنسي سيدريك روكانكور، في تصريحات له على صفحته الرسمية، موعد الإعلان عن صفقة محمد عبد المنعم المنتظرة.

وقال الصحفي الإعلامي:" من المقرر أن يتم تقديم محمد عبد المنعم غدًا الجمعة من قبل نادي نيس".

محمد عبد المنعم - الأهلي

صفقة جديدة في الأهلي

يسعي مسؤولي الأهلي للتعاقد مع المغربي أشرف داري نجم نادي بريست الفرنسي وذلك في الصيف الجاري مع اقتراب رحيل محمد عبدالمنعم واستقر مسئولو الفريق الأحمرعلى حسم الصفقة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب بعد إعجابه بقدراته الفنية عقب رحيل عبد المنعم لـ نيس الفرنسي.

وفتح بالفعل مسئولو الأهلي مفاوضات شفهية مع وكيل اللاعب المغربي للاستفسارعن إمكانية انتقاله لصفوف الفريق في الفترة المقبلة الأمرالذي لقى قبولًا من داري.

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