أرقام مثيرة لـ أشرف داري بعد اقترابه من الأهلي.. ماذا قدم المغربي؟

عمل النادي الأهلي على تكثيف مفاوضاته لإتمام صفقة انتقال المدافع الدولي المغربي أشرف داري من فريق بريست الفرنسي خلال الساعات القادمة، بهدف تعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس خلال فصل الصيف الحالي.

وجهز الأهلي مفاوضاته مع بريست الفرنسي لتسهيل انتقال أشرف داري إلى النادي الأحمر، بهدف إتمام الصفقة والإعلان عن ثالث تعاقداته بعد التعاقد مع يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

أشرف داري لعب لثلاثة أندية خلال مسيرته المهنية، حيث بدأ مع فريق الوداد وتألق معه، ومن ثم انتقل إلى بريست ورويال شارلروا في الدوري البلجيكي.

ماذا قدم أشرف داري مع الأندية ومنتخب المغرب قبل انتقاله لـ الأهلي؟

شارك داري مع الوداد المغربي، في 140 مباراة وسجل 11 هدفًا، وفاز بثلاثة ألقاب من الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

في بريست، لعب 24 مباراة وسجل هدفًا واحدًا مع تمريرة حاسمة، بينما سجل 3 أهداف مع رويال شارلروا.

أشرف داري

على المستوى الدولي، لعب داري 7 مباريات مع المنتخب المغربي، وشارك في 4 مباريات مع المنتخب الأولمبي.

من المتوقع أن يكون تعاقد أشرف داري إضافة قوية للأهلي في الدفاع، استعدادًا للمنافسات المقبلة في الموسم الجديد 2024-2025، بما في ذلك السوبر الأفريقي وكأس الإنتركونتيننتال ومونديال الأندية 2025.

رضا سليم يلمح إلى انتقال داري لـ الأهلي

رَوّج رضا سليم، عضو الإدارة في النادي الأهلي، لصفقة جديدة محتملة داخل النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط مشاركة الفريق في مسابقات محلية وقارية.

نشر رضا سليم صورة مع أشرف داري، مدافع نادي ستاد بريست الفرنسي، مما يشير إلى اقتراب انتقال اللاعب المغربي إلى صفوف النادي الأهلي.

وفي السياق نفسه، قام أشرف داري خلال الساعات الأخيرة بمتابعة لاعبي النادي الأهلي عبر حسابه على إنستجرام، مما يعزز التكهنات حول انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي هذا بعد تعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع يوسف أيمن من نادي الدحيل القطري، بالإضافة إلى يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي.

اقرأ أيضًا..

الأهلي يرد على أنباء رحيل إمام عاشور بعد العرض الخيالي.. خاص

موعد وصول محمد عبدالمنعم لفرنسا لإتمام انتقاله إلى نيس