كابيتانو مصر التسجيل 2024.. الإجراءات ومواعيد الاختبارات والشروط كاملة

بدأت الأسر المصرية البحث عن تفاصيل برنامج كابيتانو مصر في موسمه الجديد 2024، بعد نجاحه في السنوات الأخيرة، ونبوغ مواهب متعددة بسببه.

وانطلقت منذ أمس الأربعاء، اختبارات كابيتانو مصر في المحافظات المختلفة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويسلط الموجز الضوء في السطور التالية على كل تفاصيل برنامج كابيتانو مصر 2024..

اشتراطات اجراء الاختبارات في كابيتانو مصر 2024

1- أن يكون المتقدم للاختبارات بالمشروع من مواليد 2010 عمره 14 سنة أثناء اجراء الاختبارات

2- ان لا يكون مسجل بأى هيئة رياضية (الاتحاد المصري لكرة القدم)

3- يشترط ارتداء الملابس الرياضية ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى ) أثناء عملية الاختبار

4- ان يكون المتقدم للاختبار لائق طبياً

5- ان يتم التسجيل على الموقع الالكترونى المخصص من قبل وزارة الشباب والرياضة

6- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة للاختبارات بكل محافظة

7- الحضور للاختبارات بأصل شهادة الميلاد

8- الاختبارات مجانية وبدون اى مقابل مادى او رسوم لاستمارات الاختبار

9- من يخالف الاشتراطات الموضحه او يزور فى شهادات الميلاد او يلعب باسم اخاه او اى شخص اخر يتم الغاء الاختبار ويتحمل كافة العواقب التى تقرها اللجنة العلمية والفنية للمشروع

10- ممنوع منعا باتا اصطحاب اولياء الامور او تواجدهم ف حيز اماكن الاختبارات نظرا لعدم حدوث تزاحم يعرقل عمليه الاختبارات وحفاظا علي سلامه ابنائنا اللاعبين اثناء الاختبارات

اختبارات كابيتانو مصر

مواعيد اختبارات كابيتانو مصر في المحافظات

كفر الشيخ (21-22 \ 8 \ 2024)

الاسكندرية (26-27 \ 8 \ 2024)

المنوفية (1-2 \ 9 \ 2024)

القاهرة (8-10 \ 9 \ 2024)

القليوبية (9-10 \ 9 \ 2024)

قنا (15-16 \ 9 \ 2024)

بنى سويف (21-22 \ 9 \ 2024)

لينك التقديم في اختبارات كابيتانو مصر 2024

يمكن التقديم في برنامج كابيتانو مصر 2024 من خلال الدخول على موقع برنامج كابيتانو مصر الرسمي، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة.

ويمكن الدخول إلى موقع برنامج كابيتانو مصر الرسمي من خلال موقع البحث العالمي “جوجل”

وتقوم قنوات أون تايم سبورتس التردد الفضائي، بنقل برنامج كابيتانو مصر مباشرة عبر شاشتها

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