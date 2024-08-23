‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة وانطلاق الدوري الألماني

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الدوري الألماني الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025، ليلحق بركب الدوريات العالمية التي انطلقت في الأسبوع الأخير.

وستقام على مدار اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، عددًا من المباريات النارية والمثيرة، والتي تأتي ضمن منافسات الدوريات العالمية في مختلف الملاعب، وعلى رأسها افتتاح منافسات الدوري الألماني الممتاز، مع انطلاق الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

ستقام على مدار اليوم الجمعة، عددًا من المباريات النارية وأبرزها قمة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن في افتتاح الدوري الألماني، وهو ما يرصده الموجز في السطور التالية..

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

8:00 مساء - سلتا فيجو ضد فالنسيا على قناة beIN Sports HD 3

10:30 مساء - إشبيلية ضد فياريال على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

9:30 مساء - بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

9:45 مساء - باريس سان جيرمان ضد مونبيليه على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

10:30 مساء - فارينز ضد سبورتنج لشبونة

مواعيد مباريات الدوري التركي

9:00 مساء - ألانيا سبور ضد جوزتيبي

مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

10:00 مساء - شيفيلد وينزداي ضد ليدز يونايتد

الدوري الألماني

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

5:00 عصرًا - إينوجو رينجرز ضد زيليمادجو

7:00 مساء - ديكيداها ضد أرتا سولار

8:30 مساء - أورلاندو بايرتس ضد ديسكييليس

10:00 مساء - مولودية الجزائر ضد واتانجا

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

5:00 مساء - روكينزو ضد هورسيد

8:00 مساء - رحيمو ضد هافيا كوناكري

9:00 مساء - الهلال ضد كيتارا

مواعيد مباريات الدوري السعودي

7:10 مساء - ضمك ضد الخليج

9:00 مساء - القادسية ضد الفتح

9:00 مساء - الأهلي ضد العروبة

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

5:00 عصرًا - الوحدة ضد عجمان

5:00 عصرًا - العروبة ضد النصر

7:30 مساء - اتحاد كلباء ضد الوصل

مواعيد مباريات الدوري القطري

6:30 مساء - الغرافة ضد الريان

8:30 مساء - الشحانية ضد الوكرة

8:30 مساء - الأهلي ضد الخور

مواعيد مباريات الدوري الأردني

6:00 مساء - الجزيرة ضد الرمثا

8:45 مساء - شباب العقبة ضد مغير السرحان

وتقوم قناة بي إن سبورت بنقل مباريات اليوم الجمعة وأهمها افتتاح الدوري الألماني في موسمه الجديد

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