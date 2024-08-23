جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2024 في الدوري الإسباني والسعودي

تقام على مدار اليوم الجمعة، منافسات قوية في الدوري الإسباني الممتاز، حيث تنطلق منافسات الجولة الثانية من الموسم الرياضي الجديد.

وتستكمل اليوم، منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي، والذي انطلقت احداثه مساء أمس الخميس بثلاث مواجهات مثيرة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

ستقام على مدار اليوم الجمعة، عددًا من المباريات النارية، وهو ما يرصده الموجز في السطور التالية..

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

8:00 مساء - سلتا فيجو ضد فالنسيا

10:30 مساء - إشبيلية ضد فياريال

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

5:00 عصرًا - إينوجو رينجرز ضد زيليمادجو

7:00 مساء - ديكيداها ضد أرتا سولار

8:30 مساء - أورلاندو بايرتس ضد ديسكييليس

10:00 مساء - مولودية الجزائر ضد واتانجا

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

5:00 مساء - روكينزو ضد هورسيد

8:00 مساء - رحيمو ضد هافيا كوناكري

9:00 مساء - الهلال ضد كيتارا

مواعيد مباريات الدوري السعودي

7:10 مساء - ضمك ضد الخليج

9:00 مساء - القادسية ضد الفتح

9:00 مساء - الأهلي ضد العروبة

الدوري السعودي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

9:30 مساء - بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

9:45 مساء - باريس سان جيرمان ضد مونبيليه

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

10:30 مساء - فارينز ضد سبورتنج لشبونة

مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس

1:00 صباحًا - ساو باولو ضد ناسيونال

3:30 صباحًا - بوليفار ضد فلامنجو

مواعيد مباريات الدوري التركي

9:00 مساء - ألانيا سبور ضد جوزتيبي

مواعيد مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

10:00 مساء - شيفيلد وينزداي ضد ليدز يونايتد

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

5:00 عصرًا - الوحدة ضد عجمان

5:00 عصرًا - العروبة ضد النصر

7:30 مساء - اتحاد كلباء ضد الوصل

مواعيد مباريات الدوري القطري

6:30 مساء - الغرافة ضد الريان

8:30 مساء - الشحانية ضد الوكرة

8:30 مساء - الأهلي ضد الخور

مواعيد مباريات الدوري الأردني

6:00 مساء - الجزيرة ضد الرمثا

8:45 مساء - شباب العقبة ضد مغير السرحان

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل جمعي مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة عبر شاشتها في الوسط العربي وشمال أفريقيا

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