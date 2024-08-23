مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني 2024-2025

تعود عجلة الدوري الألماني الممتاز للدوران من جديد مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويستهل نادي باير ليفركوزن تحت القيادة الإسبانية لـ تشابي ألونسو، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني، بعدما توج باللقب لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الرياضي الماضي.

ويشهد اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري الألماني الممتاز، مواجهة نارية ومثيرة بين بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن في افتتاح الدوري الألماني.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني

ويستعرض الموجز في السطور التالية مواعيد مباريات الجولة الأولى الافتتاحية من الموسم الجديد لـ الدوري الألماني الممتاز…

الجمعة 23 - 8 - 2024

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء

السبت 24 - 8 - 2024

أر بي لايبزيج ضد بوخوم - 4:30 عصرًا

هوفناهيم ضد هولشتاين كيل - 4:30 عصرًا

ماينز ضد يونيون برلين - 4:30 عصرًا

فرايبورج ضد شتوتجارت - 4:30 عصرًا

أوجسبورج ضد فيردر بريمن - 4:30 عصرًا

بوروسيا دورتموند ضد أينتراخت فرانكفورت - 7:30 مساء

الأحد 25 - 8 - 2024

فولفسبورج ضد بايرن ميونخ - 4:30 عصرًا

سانت باولي ضد هايديناهم - 6:30 عصرًا

باير ليفركوزن - بطل الدوري الألماني

موعد ديربي بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني

ستنطلق المباراة بين بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، والتي يستضيفها استاد بوروسيا بارك في افتتاح منافسات الدوري الألماني الممتاز.

تاريخ مواجهات بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن

في آخر 20 مباراة بين الفريقين، ليفركوزن فاز في 12 منها، بينما بوروسيا مونشنغلادباخ فاز في 6، وجاء التعادل لي حسم نتيجة لقائين فقط.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاحية الدوري الألماني

في حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

في خط الدفاع: بييرو هينكابي - روبرت أندريش - إيدموند تابسوبا.

في وسط الملعب: جرانيت تشاكا - جانويل بيلوشيان - ناثان تيلا - أليكس جارسيا.

في خط الهجوم: أمين عدلي - مارتن تيريه - فيكتور بونيفاس.

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