موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن وديا اليوم.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن الودية التي تجمعهم علي ملعب الإمارات في لندن مساء اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والألماني 2024-2025.

موعد مباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن

تنطلق مباراة أرسنال ضد نظيره باير ليفركوزن في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وذلك ضمن استعدادات الفريقين الجادة لبداية قوية مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد باير ليفركوزن

يستعرض الموجز التشكيل المتوقع لأرسنال خلال ودية اليوم ويأتي كالتالي:

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليش – تاكهيرو تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام أرسنال

من المتوقع أن يأتي تشكيل ليفركوزن لمواجهة أرسنال كالأتي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إيزاك هين، سعيد كولاسيناك.

خط الوسط: دافيد زاباكوستا، إيدرسون، تيون كووبميينيرز، ماتيو روجيري.

خط الهجوم: شارل دي كيتيلير، جيانلوكا سكاماكا، أديمولا لوكمان.

القنوات الناقلة لمباراة أ رسنال ضد باير ليفركوزن

إذا كنت تبحث عن القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد باير ليفركوزن الودية فيمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشة AD sports 2 HD و Oman sports HD وقناة Kuwait sports HD.

استعدادات الفريقين للموسم الجديد

شهدت استعدادات فريق باير ليفركوزن للموسم الجديد من الدوري الألماني خوض 3 وديات حيث حقق فوزا كبيرا علي فيتنيزيا الإيطالي بنتيجة 4-1 خلال أولى مبارياته الودية كما حقق الفوز علي مواطنه روت فايس إيسن بنتيجة 2-1 قبل أن يتعادل أمام لانس الفرنسي بهدفين لكل فريق.

بينما شهدت استعدادات فريق أرسنال للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي خوض 3 وديات حيث حقق الفوز في المباراة الأولى على بورنموث الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1 ثم حقق فريق أرسنال الفوز على مانشستر يونايتد في ثاني مبارياته الودية بنتيجة 2-1 ثم تجرع الفريق مرارة الهزيمة أمام ليفربول بنتيجة 2-1.

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