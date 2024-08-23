الدوري الفرنسي 2024-2025.. مواعيد الجولة الثانية وجدول الترتيب والهدافين

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي للمحترفين، في موسمه الجديد الذي انطلق الأسبوع الماضي، والتي تستمر منافساتها حتى مساء الأحد المقبل.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات الجولة الثانية وترتيبات الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الثانية مساء اليوم الجمعة..

جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

الجمعة 23 - 8 - 2024

باريس سان جيرمان ضد مونبيليه - 9:45 مساء

السبت 24 - 8 - 2024

أولمبيك ليون ضد موناكو - 6:00 مساء

ليل ضد أنجيه - 8:00 مساء

سانت إتيان ضد لوهافر - 10:00 مساء

الأحد 25 - 8 - 2024

لنس ضد بريست - 4:00 عصرًا

ستراسبروج ضد رين - 6:00 مساء

نانت ضد أوكسر - 6:00 مساء

نيس ضد تولوز - 6:00 مساء

أولمبيك مارسيليا ضد ريمس - 9:45 مساء

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة الثانية

1- مارسيليا - 3 نقاط

2- باريس سان جيرمان - 3 نقاط

3- رين - 3 نقاط

4- ليل - 3 نقاط

5- أوكسير - 3 نقاط

6- لانس - 3 نقاط

7- موناكو - 3 نقاط

8- ستراسبورج - نقطة وحيدة

9- مونبليه - نقطة وحيدة

10- نانت - نقطة وحيدة

11- تولوز - نقطة وحيدة

12- نيس - دون نقاط

13- إنجيه - دون نقاط

14- سانت إيتيان - دون نقاط

15- ريمس - دون نقاط

16- لوهافر - دون نقاط

17- ليون - دون نقاط

18- بريست - دون نقاط

باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل الجولة الثانية

وجاء ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد ليضم كل من..

1- لويس هنيريكي - مارسيليا - 2

2- ماسون جرينوود - مارسيليا - 2

3- عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان - 1

4- أمين جويري - رين - 1

5- بافودي دياكيتيه - ليل - 1

اقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى