ترتيب الدوري الفرنسي والهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لـ الدوري الفرنسي الممتاز، مساء أمس الأحد، بعد انتهاء مباريات الأسبوع الافتتاحي من المسابقة.

واستهل باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي الممتاز مكشرًا عن أنيابه، بعد فوزه برباعية ساحقة أمام لوهافر، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما في الموسم الجديد مساء الجمعة الماضي.

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ويرصد الموجز فيما يلي، ترتيبات الدوري الفرنسي الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى وقبل انطلاق الأسبوع الثاني من المسابقة..

جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى

1- مارسيليا - 3 نقاط

2- باريس سان جيرمان - 3 نقاط

3- رين - 3 نقاط

4- ليل - 3 نقاط

5- أوكسير - 3 نقاط

6- لانس - 3 نقاط

7- موناكو - 3 نقاط

8- ستراسبورج - نقطة وحيدة

9- مونبليه - نقطة وحيدة

10- نانت - نقطة وحيدة

11- تولوز - نقطة وحيدة

12- نيس - دون نقاط

13- إنجيه - دون نقاط

14- سانت إيتيان - دون نقاط

15- ريمس - دون نقاط

16- لوهافر - دون نقاط

17- ليون - دون نقاط

18- بريست - دون نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى

وجاء ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الأولى ليضم كل من..

1- لويس هنيريكي - مارسيليا - 2

2- ماسون جرينوود - مارسيليا - 2

3- عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان - 1

4- أمين جويري - رين - 1

5- بافودي دياكيتيه - ليل - 1

الدوري الفرنسي

جدول ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الفرنسي بعد الجولة الأولى

وتصدر أمين حارث وجواو نيفيس قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد انتهاء الجولة من الدوري الفرنسي، برصيد هدفين لكل منهما، وجاء ترتيب صانعي الأهداف كالآتي..

1- أمين حارث - مارسيليا - 2

2- جواو نيفيس - باريس سان جيرمان - 2

3- أمين جويري - رين - 1

4- فاندرسون - موناكو 1

5- لابوردي - نيس -1

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