محافظة سوهاج تواجه "الحرق المكشوف" للمخلفات الزراعية بإجراءات قانونية حازمة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أعلنت المحافظة عن اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة للحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مشددة على تطبيق عقوبات حازمة لحماية البيئة وصحة المواطنين.

وبمتابعة مستمرة من السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، جرى التوجية بتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لمراقبة الطرق السريعة والفرعية ورصد أي محاولات لحرق مخلفات المحاصيل الزراعية .

وأكدت المحافظة أنه سيتم تحرير محاضر بيئية فورية للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبات المقررة قانوناً.



وتأتي هذه الإجراءات الصارمة للحد من الأضرار الجسيمة الناتجة عن هذه الظاهرة، حيث يتسبب الحرق في تدهور جودة الهواء وزيادة معدلات التلوث وتفاقم الأمراض الصدرية والتنفسية، مما يشكل خطراً مباشراً على سلامة الأطفال وكبار السن

وفي هذا السياق، أكد السيد كمال سليمان أن المحافظة تنظر إلى المخلفات الزراعية باعتبارها مورداً اقتصادياً يدعم الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة بدلاً من كونها نفايات. ودعا نائب المحافظ المزارعين إلى التعاون وإعادة تدوير تلك المخلفات للاستفادة منها في صناعة الأعلاف والسماد العضوي، مؤكداً أن الالتزام بهذه التوجيهات يجنبهم الغرامات المالية والعقوبات القانونية، ويساهم في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للجميع.