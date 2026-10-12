محافظ بنى سويف يتابع مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بقطاعي المرافق والخدمات

عقد اللواءعبد الله عبد العزيز عبد الرحمن محافظ بني سويف، اليوم،اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ناصر وببا، والوقوف على معدلات التنفيذ بقطاعات المرافق والخدمات، وموقف المشروعات التي تم الانتهاء منها وإجراءات تسليمها وتشغيلها، بما يضمن دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والعميد محمد المنجوري مساعد المستشار العسكري، والمهندس أحمد حسن ممثل مجلس الوزراء، وممثلي شركة دار الهندسة، ورؤساء مركزي ناصر وببا، ووكلاء الوزارات المعنية بقطاعات الطرق والصحة والتضامن والزراعة والري والشباب والرياضة، إلى جانب مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ومسؤولي جهاز التعمير وشركات المرافق، وأعضاء المبادرة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مستجدات المشروعات المتبقية بقطاع الصرف الصحي بكلا المركزين، والتي تشمل شبكات الانحدار والوصلات المنزلية ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، إلى جانب مشروعات مياه الشرب، ومنها توسعات محطات المياه وتنفيذ الوصلات المنزلية، فضلًا عن متابعة مشروعات الاتصالات بقرية جزيرة أبو صالح، وشبكة الغاز الطبيعي بقرية الزيتون.

كما ناقش الاجتماع موقف إجراءات التسليم الابتدائي والنهائي للمشروعات التي تم الانتهاء منها بقطاع الصحة، والتي تمت مراجعتها بمعرفة شركة دار الهندسة، للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدًا لاستكمال التسليم ودخول تلك المشروعات الخدمة، بما يدعم المنظومة الصحية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تدريب العاملين بالوحدات والمجمعات التي تم تسليمها ودخلت الخدمة، ورفع كفاءتهم لضمان حسن تشغيل تلك المنشآت، فضلًا عن متابعة كفاءة تشغيل المعدات التي تم تزويد المجمعات الزراعية التي جرى تسليمها بها، لضمان استمرار تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة والجهات المعنية، ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه استكمال المشروعات المتبقية، بالتوازي مع استيفاء إجراءات تسليم المشروعات المنتهية ومتابعة جاهزيتها للتشغيل، وفقًا للجداول الزمنية المقررة، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ووصول ثمارها إلى أهالي مركزي ناصر وببا.