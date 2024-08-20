مبابي يهدد موسم باريس سان جيرمان الأوروبي بعد انتقاله لـ ريال مدريد

تسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، في ورطة جديدة لناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وتهديده بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم الرياضي الجديد.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد ليخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإسباني، ويحقق حلم طفولته بارتداء قميص الميرنجي.

ويستعرض الموجز تطورات أزمة كيليان مبابي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان..

تطورات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

وتقدم كيليان مبابي بشكوى رسمية إلى رابطة الدوري الفرنسي واللجنة القانونية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان، بشأن عدم حصوله على مستحقاته البالغة 55 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة "لو موند" الفرنسية، موقف شكوى مبابي ضد باريس سان جيرمان، خاصة وأن العقوبات ضد نادي العاصمة الباريسية صارمة.

وأكدت الصحيفة أن العقوبات قد تصل إلى فرض حظرًا على انتقالات باريس سان جيرمان في حال "عدم دفع المبالغ المستحقة" من قبل النادي الفرنسي للاعب.

وأشارت أن يويفا قد يسحب ترخيص باريس سان جيرمان لموسم 2024-2025، بسبب عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بترخيص الأندية والجدوى المالية.

كيليان مبابي - ريال مدريد

ريال مدريد يتعثر في ظهور مبابي الأول بالدوري الإسباني

وتعثر ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني الممتاز، في ظهوره الأول بـ الموسم الرياضي الجديد 2024-2025ـ خلال مباراته ضد ريال مايوركا والتي أقيمت مساء السبت الماضي وانتهت بهدف لمثله.

وشهدت المباراة على ظهور النجم الفرنسي كيليان مبابي الأول مع ريال مدريد في المسابقات المحلية، بعدما تعاقد معه الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الأولى

1- سيلتا فيجو - برصيد 3 نقاط.

2- برشلونة - برصيد 3 نقاط.

3- رايو فاليكانو - برصيد 3 نقاط.

4- بلد الوليد - برصيد 3 نقاط.

5- فياريال - برصيد نقطة.

6- لاس بالماس - برصيد نقطة.

7- إشبيلية - برصيد نقطة.

8- أتلتيكو مدريد - برصيد نقطة.

9- جيرونا - برصيد نقطة.

10- خيتافي - برصيد نقطة.

11- ريال مايوركا - برصيد نقطة.

12- ليجانيس - برصيد نقطة.

13- ريال بيتيس - برصيد نقطة.

14- أوساسونا - برصيد نقطة.

15- ريال مدريد - برصيد نقطة.

16- أتلتيك بلباو - برصيد نقطة.

17- ألافيس - بدون نقاط.

18- ريال سوسيداد - بدون نقاط.

19- فالنسيا - بدون نقاط.

20- إسبانيول - بدون نقاط.

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