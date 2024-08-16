موعد ماتش ارسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد ماتش ارسنال وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي 202/2024، والقنوات الناقلة والتي ستقام على ملعب "الإمارات".

ويقدم لكم "الموجز" موعد ماتش ارسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي وكذلك القنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية التي ينتظرها عشاق الجانرز في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "الإمارات" حيث ماتش ارسنال وولفرهامبتون وذلك ضمن مباريات الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ويأمل فريق كرة القدم الأول في نادي آرسنال إلى انطلاقة جيدة في الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه وولفرهامبتون، بهدف المنافسة المبكرة على لقب الدوري "البريميرليج".

خسر الجانرز اللقب العام الماضي في الجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بعد صراع محموم طوال الموسم.

موعد ماتش ارسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

رابطة "البريميرليج" حددت موعد مات ارسنال ووولفرهامبتون يوم السبت القادم، الموافق 17 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

موعد ماتش ارسنال وولفرهامبتون

موعد ماتش ارسنال وولفرهامبتون سينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرض ملعب "الإمارات" معقل الفريق اللندني بقيادة ميكيل أرتيتا.

قنوات beIN Sports HD 1 ستكون الناقلة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بما في ذلك ماتش ارسنال ووولفرهامبتون.

تشكيل ارسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال المتوقع ضد وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى دافيد رايا.

خط الدفاع زينتشينكو – ساليبا – مجاليس – بن وايت.

خط الوسط جورجينو – رايس – اوديجارد.

وخط الهجوم مارتينيلي – جيسوس – ساكا.

اليوم، ينطلق بشكل رسمي مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الجديد 2024-2025، والتي تُعد واحدة من أقوى المسابقات كرويًا على مستوى العالم.

يأتي انطلاق الموسم الجديد بعد فترة من التحضيرات التي شهدت تغييرات كبيرة، حيث تم تعيين خمسة مدربين جُدد، وتم صفقات بقيمة تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار لاقتناء لاعبين جُدد، مع زيادة في العدد الإجمالي للانتقالات، وتقنيات جديدة في قوانين التسلل، وتحديثات في الجوانب المالية وجدول المباريات.

الملعب الشهير أولد ترافورد، المعقل التقليدي لنادي مانشستر يونايتد، سيكون مضيفًا لمباراة الافتتاح بين مانشستر يونايتد وفولهام، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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