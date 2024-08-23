بمشاركة محمد النني.. ميعاد مباراة الجزيرة وبني ياس في الدوري الاماراتي

نجح محمد النني لاعب منتخب مصر الأول والمنتقل حديثًا إلى نادي الجزيرة الإماراتي، في لفت أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة من الجماهير المصرية إلى الدوري العربي، بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد النني ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي

وحصل نادي الجزيرة الإماراتي على خدمات محمد النني في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي أرسنال الإنجليزي بنهاية الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

ولفت النني أنظار نادي الجزيرة الإماراتي بعد تألقه مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الفترة الأخيرة.

النني يوجه رسالة لجماهير الجزيرة الإماراتي

ووجه محمد النني نجم منتخب مصر الأول، رسالة إلى جماهير نادي الجزيرة الإماراتي بعد انتقاله إلى الفريق.

وقال النني:" أنا سعيد بتواجدي هنا، ولدي حماس كبير للعب أمام جماهير الجزيرة، أتطلع لتحقيق شيء كبير مع الفريق، بفضل دعمكم ومساندتكم لنا".

وشارك النني لأول مرة مع فريقه الجزيرة في مباراته ضد البطائح، والتي اقيمت في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأحد 18 أغسطس الماضي، في أول ظهور رسمي للنني بقميص "فخر أبوظبي"، وحصل اللاعب على جائزة رجل المباراة

محمد النني - نادي الجزيرة - الدوري الإماراتي

موعد مباراة محمد النني المقبلة مع الجزيرة الإمارتي ضد بني ياس

ويكشف الموجز موعد مباراة نجم الفراعنة مع فريقه الجديد المقبلة..

ويستعد محمد النني لخوض مباراة قوية مع فريقه الجزيرة، في الجولة المقبلة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

ستقام مباراة بني ياس والجزيرة ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإماراتي ( دوري أدنوك للمحترفين)، يوم غد السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت قطر ومصر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد بني ياس الإماراتي

تنقل مباريات الدوري الإماراتي بشكل معتاد عبر مجموعة قنوات دبي الرياضيه الناقل الحصري للدوري الإماراتي 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباراة نادي بني ياس ضد الجزيرة في الدوري الإماراتي “دوري أدنوك للمحترفين” عبر القنوات التالية:

الشارقة الرياضية

دبي الرياضيه

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