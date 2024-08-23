بيراميدز ينتظر تحقيق التاريخ بعد انسحاب الأهلي وإقصاء الزمالك من كأس مصر

أصبح نادي بيراميدز هو صاحب الحظ الأوفر للتتويج ببطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2023-2024، بعدما وصل إلى المربع الذهبي في غياب القطبين الأهلي وغريمه الأزلي الزمالك.

الأهلي ينسحب من كأس مصر

وأعلن النادي الأهلي، اعتذاره بشكل رسمي عن استكمال بطولة كأس مصر في نسختها الجارية، وعدم مواجهة فاركو في دور الـ 16.

الزمالك يودع كأس مصر

وعلى جانب آخر، نجح فريق الطلائع الجيش في التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء قبل الماضي على استاد السلام ضمن دور الـ 16 من البطولة.

بيراميدز يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

وحجز بيراميدز مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما أطاح بنظيره الجونة، عقب تحقيق الفوز برباعية نظيفة، ليصبح أكثر الفرق المتنافسة في البطولة حظوظًا للتتويج باللقب، ليضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي.

إدارة بيراميدز تحفز لاعبيها بطريقة خاصة للفوز بـ كأس مصر

وعلم الموجز من مصادره الخاصة، أن إدارة نادي بيراميدز وضعت التتويج بـ كأس مصر على رأس اهتمامتها في الفترة الحالية، بعدما سنحت لهم الفرصة خاصة بعد غياب القطبين الأهلي والزمالك، بسبب انسحاب الأول وخسارة الأخير.

وكان بيراميدز يعتبر الثنائي الأهلي والزمالك هما العائق الأول أمام تتويج بالبطولات طوال السنوات الماضية، ومع غيابهما عن المشهد، أصبحت الفرصة مواتية للفريق.

وكما علم الموجز، قررت إدارة الفريق السماوي منح مكافآت ضخمة للاعبين حال تخطي المصري البورسعيدي في الدور نصف النهائي، على أن مضاعفاتها حال التتويج باللقب كأول لقب في تاريخ النادي.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة المصري البورسعيدي ضد نظيره بيراميدز، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر في نسختها الجارية.

وعلى الجانب الآخر، تجمع مباريات ربع النهائي الآخرى لتحديد طرفي المربع الذهبي بين (طلائع الجيش ضد الإسماعيلي) (فيوتشر ضد زد)، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز والمصري في النهائي

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