كل ما يخص مباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي بيراميدز لخوض منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، والتي يشارك فيها للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه.

ويبدأ بيراميدز منافساته في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول، ويمثل مصر رفقة النادي الأهلي حامل اللقب.

ويسلط الموجز الضوء على تفاصيل مباراة بيراميدز الافتتاحية ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا اليوم..

موعد مباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو بطل زنزبار، في تمام الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

ويبحث عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، عن القنوات التي ستنقل مباراة بيراميدز الافتتاحية في دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي الجديد، والتي يشارك فيها الفريق السماوي للموسم الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار على قناة أون سبورت 2 التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الأندية المصرية في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية المختلفة.

بيراميدز - دوري أبطال أفريقيا

قائمة بيراميدز لمباراة بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لخوض مباراة جي كيه يو بطل زنزبار، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

في خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض نادي بيراميدز مباراته ضد بطل زنزبار اليوم الأحد بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود مرعي.

في خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

في خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل.

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