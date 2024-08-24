الدوري الإنجليزي.. سلوت يتحدث عن عقد محمد صلاح والظهور الأول على أنفيلد

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن عقد محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأرنولد مع الفريق.

وقال مدرب ليفربول في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس:" الشائعات حول عقود فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو إخراج أفضل ما لديهم، إذا أخرجنا أفضل ما لديهم وقدموا أداءً جيدا حقًا، فالأمر متروك لهم إذا كانوا يريدون التوقيع ونحن إذا منحناهم عقدًا جديدًا".

وأضاف: "الشيء الرئيسي بالنسبة لهم جميعًا، سواء كانت عقودهم اقتربت على الانتهاء أم لا، هو الحصول على أفضل أداء ممكن وهناك حيث يجب أن أساعدهم وسأساعدهم مع طاقمي، لإخراج أفضل ما لديهم، حتى الآن لم يكن الأمر سوى إيجابي".

ويستعرض الموجز تصريحات سلوت اليوم في حواره مع سكاي سبورتس..

سلوت يمدح محمد صلاح بعد تألقه في الدوري الإنجليزي

وتغنى أرني سلوت بـ محمد صلاح بعد ظهوره مع ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: "عاد صلاح قويًا حقًا من حيث اللياقة البدنية، وفان دايك أيضًا، فعل أرنولد الشيء نفسه وقدما أداءً جيدًا ضد إيبسويتش والتي كانت المباراة الأولى فقط، تركيزي الرئيسي هو على برينتفورد وليس على تمديد العقود".

مدرب ليفربول يتحدث عن يورجن كلوب

وواصل عن الاختلافات مع كلوب:" لقد استخدم ليفربول كل لحظة ممكنة لتمرير الكرة من الخلف قبل ذلك، هذا يعني أن المباراة كانت مفتوحة في بعض الأحيان، وخاصة في الفترة الأخيرة مع كلوب، أحيانًا أنصح اللاعبين بالحصول على حكم أفضل فيما يتعلق بالمخاطرة والمكافأة".

أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي

وأردف عن سبب اقتناع اللاعبين بعمله: "أعتقد أن السبب الوحيد هو أن الاختلافات ليست كبيرة، هناك اختلافات صغيرة فقط بين كلوب وأنا والفكرة العامة لكيفية رغبتنا في لعب كرة القدم متشابهة تمامًا".

وعن خوض اللقاء الأول في آنفيلد، أتم سلوت تصريحاته قائلاً: "آمل وأتوقع من المشجعين القيام بعملهم، لأنه إذا أتيت إلى هنا، يتحدث الناس عن المشجعين ومدى تميز الأمر، نحن بحاجة إلى الظهور بشكل أفضل مما فعلنا في الشوط الأول ضد إيبسويتش".

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