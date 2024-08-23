الدوري السعودي يثير ذعر ليفربول بسبب عقد محمد صلاح

أثار الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، قلق مسؤولي الريدز في الفترة الأخيرة، بعد اهتمام الأندية السعودية بالحصول على خدماته.

ويعد محمد صلاح هو هدف أندية الدوري السعودي للمحترفين والتابعة لصندوق الاستثمار السعودي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن تعنت ليفربول ومدربهم السابق الألماني يورجن كلوب عرقل اتمام الصفقة وخروج الفرعون من الدوري الإنجليزي.

وفي السطور التالية، يكشف الموجز مستجدات موقف محمد صلاح ومصيره مع ليفربول في الفترة المقبلة..

عقد محمد صلاح مع ليفربول يمنح الدوري السعودي فرصة

ويرتبط محمد صلاح مع فريقه ليفربول بعقد ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري في الصيف المقبل، وهو ما يمنح الفرعون المصري فرصة الانضمام إلى ناد أخر في يناير المقبل والتوقيع بشكل مجاني له.

وهو ما يمنح الأندية السعودية فرصة ذهبية، خاصة وأنها ترغب في التوقيع مع محمد صلاح بشكل مجاني بسبب كبر سنه ومغالاة الريدز في المقابل المادي.

سلوت يحسم مصير محمد صلاح

وفي سياق آخر، أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية مساء اليوم الجمعة، أن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، خاطب إدارة الريدز مجددًا من أجل حسم ملف محمد صلاح بشكل رسمي.

ويرغب سلوت في الحفاظ على محمد صلاح بين صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وتجنب رحيله عن الفريق نظرًا لحاجة الفريق لخدماته والاعتماد بشكل كبير عليه داخل الملعب، وأنه من كبار الفريق وأعمدته الأساسية.

وهي الخطة ذاتها لإدارة نادي ليفربول، التي تخشى رحيل محمد صلاح بشكل مجاني في يناير المقبل، وهو ما يدفعها للتوقيع مع الفرعون وتجديد التعاقد بينهما خلال الايام القليلة المقبلة، وفقًا لما نشره صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، في تقريرها الصادر اليوم.

محمد صلاح - الدوري الانجليزي

سلوت يكشف دور محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

وعلى جانب آخر، كشف سلوت موقف محمد صلاح ودوره مع ليفربول مع زميله فيرجيل فان دايك، وقال في المؤتمر الصحفي اليوم:" أحياناً يكون على اللاعبين الشباب الرحيل إذا كانوا يؤدون نفس دور لاعبين مثل محمد صلاح أو فيرجل فان دايك.. ومن ثمّ إذا أرادوا المشاركة أو إذا كانوا غير سعداء بالدقائق التي يحصلون عليها فعليهم الانتقال للتطور في مكان آخر، لدينا عديد من اللاعبين الشبان وإما تلعب هنا أو لن تلعب لأن المنافسة كبيرة جداً.. وهذا النادي قادر على تقديم المواهب طوال الوقت".

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