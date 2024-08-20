قرار عاجل من ليفربول يخص محمد صلاح بعد تألقه أمام إيبسويتش تاون

اتخذت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، قرارًا جديدًا يخص محمد صلاح الفرعون المصري المحترف في صفوف الريدز، بشأن استمراره أو رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

حسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

ويرتبط محمد صلاح مع ليفربول بعقد حتى انتهاء الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل.

وتطرقت التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم الثلاثاء، إلى مصير محمد صلاح مع ليفربول في الفترة المقبلة، خاصة بعد تعيين الهولندي أرني سلوت مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب.

محمد صلاح - الدوري الإنجليزي

ويستعرض الموجز تطورات موقف محمد صلاح مع ليفربول..

وأوضحت صحيفة “ذا أثليتك” البريطانية، أن إدارة نادي ليفربول تتحفظ على تجديد عقود اللاعبين فوق الـ 30 عامًا ومنهم محمد صلاح.

ورغم ذلك أكدت أن الريدز سيفتح خط المفاوضات لتجديد التعاقد مع محمد صلاح في الوقت المناسب.

فرمان سلوت يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة “الجارديان”، أن الهولندي أرني سلوت خاطب إدارة ليفربول لتجديد تعاقد محمد صلاح بشكل عاجل، خاصة بعد تألقه في الفترة التحضيرية للفريق والمباراة الافتتاحية أمام أيبسويتش تاون مساء السبت الماضي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

وعن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى يشهد حضور محمد صلاح نجم ليفربول ليتنافس مع كل من..

1- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

1- محمد صلاح - ليفربول - 1

1 ديوجو جوتا - ليفربول - 1

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 1

1- كاي هافيرتس - آرسنال - 1

1- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

1- داني ويلبيك - برايتون - 1

1- كاورو ميتوما - برايتون - 1

1- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

1- جولينتون - نيوكاسل - 1

1- كريس وود - نوتنجهام فورست - 1

1- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 1

1- لوكاس باكيتا - وست هام - 1

1- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1

1- جون دوران - أستون فيلا - 1

1- بريان مبيومو - برينتفورد - 1

1- جيمي فاردي - ليستر سيتي -1

1- بيدرو بورو - توتنهام - 1

1- يوان ويسا - برينتفورد - 1

1- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1

اقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى