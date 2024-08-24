جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية

تنطلق مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تستمر منافساتها حتى مساء الاثنين المقبل.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية…

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

1- برايتون - 3 نقاط

2- ليفربول - 3 نقاط

3- آرسنال - 3 نقاط

4- مانشستر سيتي - 3 نقاط

5- أستون فيلا - 3 نقاط

6- برينتفورد - 3 نقاط

7- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط

9- بورنموث - نقطة واحدة

10- توتنهام هوتسبير - نقطة واحدة

11- نوتينغهام فورست - نقطة واحدة

12- ليستر سيتي - نقطة واحدة

13- وست هام يونايتد - بدون نقاط

14- كريستال بالاس - بدون نقاط

15- فولهام - بدون نقاط

16- ساوثهامتون - بدون نقاط

17- إبسويتش تاون - بدون نقاط

18- وولفرهامبتون - بدون نقاط

19- تشيلسي - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط

الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

1- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

1- محمد صلاح - ليفربول - 1

1 ديوجو جوتا - ليفربول - 1

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 1

1- كاي هافيرتس - آرسنال - 1

1- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

1- داني ويلبيك - برايتون - 1

1- كاورو ميتوما - برايتون - 1

1- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

1- جولينتون - نيوكاسل - 1

1- كريس وود - نوتنجهام فورست - 1

1- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 1

1- لوكاس باكيتا - وست هام - 1

1- أمادو أونانا - أستون فيلا - 1

1- جون دوران - أستون فيلا - 1

1- بريان مبيومو - برينتفورد - 1

1- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 1

1- بيدرو بورو - توتنهام - 1

1- يوان ويسا - برينتفورد - 1

1- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1

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