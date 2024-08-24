‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم السبت عددًا من المباريات النارية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الدوريات والبطولات العالمية في جميع أنحاء العالم.

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم السبت وأبرزها الدوري الإنجليزي..

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة 1 ONTime Sports

مودرن سبورت ضد زد اف سي – الساعة 9 مساء على قناة 2 ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون ضد مانشستر يونايتد في افتتاح لقاءات الجولة بـ الدوري الإنجليزي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

فولهام ضد ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون ضد نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

توتنهام ضد إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا ضد آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا ضد ريال مايوركا – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول ضد ريال سوسيداد – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بارما ضد ميلان – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 1

أودينيزي ضد لاتسيو – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 2

انتر ميلان ضد ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 1

مونزا ضد جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة أبو طبى الرياضية 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أوجسبورج ضد فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج ضد بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

ماينز 05 ضد يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم ضد هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الألماني

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليون ضد موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليل ضد أنجيه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سانت إيتيان ضد لوهافر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخلود ضد الاتحاد – الساعة 7:10 مساء على قناة SSC HD

الشباب ضد الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD

الأخدود ضد الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور ضد ايوبسبور – الساعة 7:15 مساء

بودريم سبور ضد قونيا سبور – الساعة 9:45 مساء

جالاتا سراي ضد جازينتاب – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الامارات والقنوات الناقلة

شباب الأهلي ضد البطائح – الساعة 5 مساء على قناة دبى الرياضية 1

بني ياس ضد الجزيرة – الساعة 5 مساء على قناة دبى الرياضية 2

العين ضد خورفكان – الساعة 7:30 مساء على قناة دبى الرياضية

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

إثيوبيا بنك ضد سبورت فيلا – الساعة 3 عصرا

ريد أروز ضد نياسا بيج بولتس – الساعة 4 عصرا

المريخ السودانى ضد النصر الليبي – الساعة 4 عصرا

جوانينج جالاكسي ضد افريقيا ستارز – الساعة 5 مساء

ساجرادا اسبيرانسا ضد ساينت لويس – الساعة 5:30 مساء

يانج أفريكانز ضد فيتالو – الساعة 7 مساء

آرمى باتريوريتيك ضد عزام يونايتد – الساعة 7 مساء

تونجيث ضد إستاد أبيدجان – الساعة 8 مساء

بيراميدز ضد جيه.كيه.يو – الساعة 8 مساء

الرجاء ضد الحرس الوطني – الساعة 10 مساء

شباب بلوزداد ضد ليوبارد دو دوليسي – الساعة 10 مساء

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