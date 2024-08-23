موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي وطرق حجز التذاكر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جيداً للمواجهة التي تنتظره أمام الأخدود، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنسخة 2024-2025.

ويخطط فريق الهلال السعودي، لبدء الموسم الجديد بانطلاقة قوية، خلال رحلته في الدفاع عن اللقب الثمين.

يحرص “ الموجز” على أن يقدم لمتابعيه الكرام، موعد مباراة الهلال والاخدود، في بداية انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد وطرق حجز تذاكر هذا اللقاء.

الهلال السعودي يبدأ موسم 2024-2025 بحصد لقب جديد

ونجح فريق الهلال في حصد لقب جديد في بداية هذا الموسم، وهو “السوبر السعودي”، الذي اقتنصه من غريمه التقليدي النصر.

وخطف الهلال لقب السوبر السعودي، بعد فوزه على النصر في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال والاخدود في دوري روشن

ومن المقرر أن يبدأ فريق الهلال “حامل اللقب”، منافساته في دوري روشن بنسخته الجديدة، بمواجهة الاخدود، وذلك في مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، مباراة الهلال والاخدود المرتقبة، على أن تنطلق أحداثها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والاخدود في الدوري السعودي

تبث أحداث مباراة الهلال والاخدود، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لـ مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتذاع هذه المباراة تحديداً، عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، ويعلق على أحداثها عيسى الحربين، كما أنه يمكن مشاهدتها أيضاً SSC1 SD بتعليق أحمد النفيسة.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الاخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – خليفة الدوسري – رينان لودي.

الوسط: ناصر الدوسري – روبن نيفيز – ميشيل ديلجادو – سيرجي ميلينكوفيتش – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.

الهلال السعودي

طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والاخدود

طرح منصة WEBOOK، تذاكر مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي تتراوح أسعارها من بين 30 ريالًا و1000 ريال.

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الجدير بالذكر، أن فريق الهلال، توج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي 2023-2024، بعد صدارته لجدول الترتيب برصيد 94 نقطة.

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