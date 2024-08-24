جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-8-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، والذي يشهد مواجهات نارية في أبرز الدوريات.

اشتعلت المنافسة بين الفرق في جميع الدوريات بالموسم الجديد 2024-2025، على رأسهم الدوري الإنجليزي والإسباني.

ويشهد اليوم السبت، أول مباراة لفريق الهلال السعودي، في منافسات دوري روشن هذا الموسم 2024-2025، والتي ستكون ضد منافسه الاخدود.

مواعيد مباريات اليوم

موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

-مانشستر يونايتد ضد برايتون / الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

-كريستال بالاس ضد وست هام / الساعة الخامسة مساء.

-فولهام ضد ليستر سيتي / 5:00 مساء.

-مانشستر سيتي ضد ابسويتش تاون / الخامسة مساء.

-نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون / 5:00 مساء.

-توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون / الخامسة مساء.

-أرسنال ضد أستون فيلا / السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مانشيتر سيتي

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-أوساسونا ضد ريال مايوركا / السادسة مساء.

-برشلونة ضد اتلتيك بلباو / الثامنة مساء.

-ريال سوسيداد ضد إسبانيول / العاشرة والنصف مساء.

-خيتافي ضد رايو فاليكانو / 22:30 م.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

-ميلان ضد بارما / السابعة والنصف مساء.

-أودينيزي ضد لاتسيو / 7:30 م.

-إنتر ميلان ضد ليتشي / 9:45 م

-مونزا ضد جنوي / العاشرة إلا ربع مساء.

موعد مباريات الدوري الألماني اليوم

-شتوتجارت ضد فرايبورج / الرابعة والنصف مساء.

-أوجسبورج ضد فيردر بريمن / الرابعة والنصف مساء.

-ماينز ضد يونيون برلين / الرابعة والنصف.

-لايبزيج ضد بوخوم / الرابعة والنصف.

-بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت / السابعة والنصف مساء.

موعد مباريات الدوري السعودي اليوم

-اتحاد جدة ضد الخلود / 7:10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

-الهلال ضد الاخدود / التاسعة مساء.

-الشباب ضد الاتفاق / 21:00.

الهلال السعودي

موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

-البنك الإثيوبي × سبورت فيلا / الثالثة عصراً بتوقيت مصر والسعودية.

-النصر الليبي × المريخ/ الرابعة عصراً.

-الأسهم الحمراء × بيج بوليتس / 16:00.

-أفريكان ستارز × جلاكسي / الخامسة عصراً.

-ساجرادا إشبيرانسا × St Louis Suns United / الخامسة والنصف مساء.

-يانج أفريكانز × فيتال أو / السابعة مساء.

-الجيش الرواندي × عزام / السابعة مساء.

-بيراميدز / جيه كيه يو/ الثامنة مساء

-ستاد أبيدجان× تونجيث/ 20:00.

-شباب بلوزداد × ايه سي ليوباردز/ 22:00.

-الرجاء المغربي × رابطة الدرك الرياضية الوطنية النيجرية / العاشرة مساء.

موعد مباريات كأس مصر اليوم

-الإسماعيلي ضد طلائع الجيش / التاسعة مساء.

-مودرن سبوت ضد نادي زد/ 21:00.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

تعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة بصفتها الناقل الحصري في الوسط العربي وشمال أفريقيا

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