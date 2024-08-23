توقيت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

يستعرض “الموجز” خلال السطور الآتية، توقيت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، التي تجمعهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يستهدف الفوز في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

يستهدف فريق مانشستر يونايتد، الفوز على برايتون في اللقاء المنتظر بينهما في الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية الأغلى.

وكان مانشستر يونايتد، قد بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي خلال النسخته الحالية، بالانتصار على فولهام بهدف دون رد، كما أنه يسعى للفوز على برايتون في الجولة الثانية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وسيكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، في البريميرليج.

ويستضف ملعب فالمر، هذه المواجهة المرتقبة، والمقرر انطلاق صافرتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

ويدير مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون القادمة، الحكم كريج باوسون.



القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025.

ويعد 11054 هو تردد قنوات "بي إن سبورتس" عبر القمر الصناعي نايل سات.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس مهمة التعلق على أحداث هذه المواجهة، عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويمكنكم مشاهدة هذا اللقاء أيضاً عبر القنوات الآتية:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت- هاري ماجواير- لوك شاو.

الوسط: سكوت ماكتوميناي – كوبي ماينو – كارلوس كاسيميرو.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

الجدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يعتلي برايتون الصدارة بنفس عدد النقاط.

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