وجوه جديدة وغيابات غير متوقعة.. حسام حسن يثير الجدل حول قائمة منتخب مصر

أثار حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، الجدل كثيراً حول قائمة الفراعنة، التي تخوض معسكر سبتمبر 2024، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

أعلن حسام حسن، مساء اليوم الجمعة، عن قائمة منتخب مصر التي ستشارك في معسكر الفراعنة، الذي يقام في الفترة من 28 اغسطس 2025 حتى 10 سبتمبر من العام ذاته.

ويكثف منتخب مصر بقيادة حسام حسن جهوده، حتى يحقق نتائج إيجابية في معسكر سبتمبر الذي يتخلله مواجهتين في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

مشوار منتخب مصر في معسكر سبتمبر 2024

وتقرر أن يفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة كامب فاردي يوم 6 سبتمبر 2024، على أن يلتقي مع بتسوانا وذلك يوم 10 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر لمعكسر سبتمبر، شهدت جدل مثيراً، خاصة بعد ظهور 3 وجوه جديدة، وغياب نجوم غير متوقعة.

3 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر

وتتمثل الوجوه الجديدة، التي انضمت لأول مرة لصفوف منتخب مصر الأول، في كل من حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي، و خالد صبحي، مدافع سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك.

حمزة علاء

أبرز غيابات منتخب مصر في معسكر سبتمبر 2024

من أبرز غيابات منتخب مصر عن مواجهتي كامب فاردي وبتسوانا، محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز,

بالإضافة إلى أحمد فتوح لاعب الزمالك، وياسر إبراهيم، وعمر كمال عبدالواحد، لاعبا الأهلي، ومحمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر على هذا النحو:

حارس المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم ، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف. خط الوسط: محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، محمد النني ، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي:ناصرماهر، أحمد سيد زيزو ، محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى فتحي.

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، إبراهيم عادل، مصطفي محمد، محمد الشامي، أسامه فيصل.

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