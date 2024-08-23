بالأسماء.. مفاجآت نارية في قائمة منتخب مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر عن قائمة الفراعنة، التي يخوض بها فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2024، في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لخوض معسكر مغلق، المقرر انطلاقه من 28 اغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر 2024.

منتخب مصر سوف يخوض مواجهتين قويتين، في هذا المعسكر، الأولى ضد كامب فاردي والثانية أمام بتوسانا، وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تقام في دولة المغرب.

موعد مباريات منتخب مصر في معسكر سبتمبر 2024

ومن المقرر أن يتواجه منتخب مصر مع كاب فيردي يوم 6 سبتمبر 2024، على أن يلتقي مع بتسوانا 10 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة الفراعنة لمباراتين كامب فيردي وبتسوانا، والتي ضمن 27 لاعبًا، مفاجآت نارية، أبرزهم عودة محمد النني نجم فريق الجزيرة الإماراتي، وذلك بعد استبعاده عن المنتخب الوطني في الفترة الماضية.

وتواجد على رأس قائمة مصر، كل من محمد صلاح، محمد الشناوي، ومحمود حسن تريزيجيه، محمد عبد المنعم، إمام عاشور، عمر مرموش.

قائمة منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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