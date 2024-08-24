موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يقص مانشستر يونايتد شريط مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، عندما يصطدم بنظيره برايتون اليوم السبت.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، ويسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات في الموسم الجديد، للمنافسة على اللقب مبكرًا والعودة لمنصات التتويج في الدوري الإنجليزي

ويستعرض الموجز لمتابعيه كافة تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد برايتون…

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

سيكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، هو اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستضف ملعب فالمر، هذه المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ونظيره برايتون، والمقرر انطلاق صافرتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

ويدير مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، الحكم كريج باوسون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وستنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025.

ويعد 11054 هو تردد قنوات "بي إن سبورتس" عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويمكنكم مشاهدة هذا اللقاء أيضاً عبر القنوات الآتية:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي.

في خط الوسط: كوبي ماينو - كارلوس كاسميرو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - زيركزي.

تشكيل برايتون المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيسون سين ستيل

في خط الدفاع: جويل فيلتمان - يان باول فـان هيك - لويس دانك - جاك هنشلوود

في خط الوسط: جيمس ميلنر - ماتس ويفر - يانكوبا مينتيه - جواو بيدرو

في خط الهجوم: كاورو ميتوما - داني ويلبيك.

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