مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي غدا الأحد 25-8-2024

يستعرض "الموجز"، جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، غداً الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

اشتعلت الأجواء في منافسات الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة، منذ الجولة الأولى، حيث يطمع الفرق في التتويج باللقب الأغلى.

وانطلقت منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، والتي شهدت نتائج مدهشة وأحداث مثيرة.

ومن أبرز مباريات الدوري الإنجليزي غدا الأحد، مواجهة ليفربول ضد برينتفورد، وتشيلسي أمام ووافرهامبتون.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد

ويأتي جدول مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد على هذا النحو:

-نيوكاسل يونايتد × بورنموث / الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة / ملعب دين كورت.

-تشيلسي × وولفرهامبتون / الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية / استاد مولينيو.

- ليفربول × برينتفورد / السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة / استاد أنفيلد.

ليفربول

القنوات الناقلة لـ مباريات الدوري الإنجليزي

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عبر شاشة "أون تايم سبورتس" القطرية بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- توتنهام - 4 نقاط.

5- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

6- ليفربول - 3 نقاط .

7- وست هام - 3 نقاط

8- 6- برينتفورد - 3 نقاط

9- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط.

10 - أستون فيلا - 3 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط

12- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

13- بورنموث - نقطة واحدة.

14-- ليستر سيتي - نقطة واحدة

15- تشيلسي - بدون نقاط

16 -ساوثهامتون - بدون نقاط

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط

18 - كريستال بالاس بدون نقاط

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

2 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

3 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

4 محمد صلاح، ليفربول، هدف.

5 كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف.

6 كاي هافيرتز، آرسنال، هدف.

7 يوان ويسا، برينتفورد، هدف.

8 ديوجو جوتا، ليفربول، هدف.

9 لوكاس باكيتا، وست هام، هدف.

10 بيدرو بورو، توتنهام، هدف.

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