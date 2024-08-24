هالاند يقتحم قائمة تاريخية بعد هاتريك مباراة مانشستر سيتي ضد ايبسويتش.. أرقام مثيرة

اقتحم النرويجي إيرلينج هالاند، قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة مانشستر سيتي وايبسويتش تاون اليوم.

قاد هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة ايبسويتش تاون، التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي بموسم 2024-2025.

هاتريك هالاند في شباك ايبسويتش تاون

وقدم هالاند مستوى مميز في هذا اللقاء، الذي حسمه مانشستر سيتي لصالحه بنتيجة 4-1.

وسجل هالاند ثلاث أهداف صروخية "هاتريك" في هذه الريمونتادا النارية" أمام ابسويتش تاون، في الدقائق 12 من ضربة جزاء، و16 و 88.

ويعد هذا أول "هاتريك"، للنجم النرويجي مع مانشستر سيتي هذا الموسم 2024-2025.

هالاند يزين قائمة مميزة بعد هاتريك ايبسويتش تاون

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكواكا"، فإن هالاند دخل في قائمة تاريخية بعد هذا الهاتريك، والتي تضم بجانبه عدد من أساطير كرة القدم.

وأكدت على أن هذا أصبح الهاتريك السابع لـ هالاند خلال مشواره حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وبات النجم النرويجي، من اللاعبين الأجانب الأكثر تسجلا لهاتريك تاريخ الدوري الإنجليزي، في القائمة المميزة التي يتصدرها كون أجويرو برصيد 12 هاتريك في 257 مباراة.

ويأتي خلفه كل من تيري هنري برصيد 8 هاتريك في 258 مباراة، ثم هالاند برصيد 7 هاتريك في 68 مباراة.

أرقام مثيرة بعد مباراة مانشستر سيتي وايبسويتش تاون

كما أن هالاند أصبح أسرع لاعب يسجل ل 7 هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 68 مباراة متفوقا على ألان شيرار الذي وصل إليها في 119 مباراة.

بالإضافة إلى أن هالاند، هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 هدفا منذ موسم 2021-2022، ويأتي خلفه محمد صلاح برصيد 61 هدفا.

هالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك هالاند أمام إيبسويتش تاون

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

2 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

3 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

4 محمد صلاح، ليفربول، هدف.

5 كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف.

6 كاي هافيرتز، آرسنال، هدف.

7 يوان ويسا، برينتفورد، هدف.

8 ديوجو جوتا، ليفربول، هدف.

9 لوكاس باكيتا، وست هام، هدف.

10 بيدرو بورو، توتنهام، هدف.

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