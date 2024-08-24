بـ "هاتريك هالاند".. مانشستر سيتي يكتسح ابسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره ابسويتش تاون، بـ "هاتريك هالاند" في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع ابسويتش تاون، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025.

وقدم مانشستر سيتي ريمونتادا نارية أمام ابسويتش تاون، والتي شهدها ملعب الاتحاد "معقل السماوي".

أهداف مباراة مانشستر سيتي وابسويتش تاون

قام فريق مانشستر سيتي، بالضغط على ابسويتش تاون منذ بداية اللقاء، بهجمات خطيرة ومتكررة.

وفي الدقيقة 7، فاجئ ابسويتش تاون غريمه السماوي، بالهدف الأول والوحيد له في هذا اللقاء، والذي سجله سامي سموديكس.

فاشتدت خطورة هجمات الفريق السماوي، بعد هذا الهدف، حتى نجح في ترجمة ذلك إلى أهداف حقيقية، والتي قص شريطها نجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز

وسجل هالاند "هاتريك عالمي" لفريقه أمام ابسويتش تاون، في الدقائق 12 من ضربة جزاء، و16 و 88.

بينما جاء هدف السيتي الرابع بأقدام اللاعب كيفين دي بروين، في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وحسم مانشستر سيتي، هذا اللقاء لصالحه، بعد فوزه على منافسه برباعية مقابل هدف، ليواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب هذه النتيجة، حصل السماوي على ثلاث نقاط غالية، خطف بهم صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

بينما تجمد ابسويتش تاون، في المركز التاسع عشر بدون نقاط، وذلك بعد انهزامه في مواجهتين، الأولى أمام ليفربول والثانية ضد مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ابسويتش تاون

الجدير بالذكر، أن السيتي دخل هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: جوفسكو جفارديول، مانويل أكانجي، روبن دياز، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، سافينهو.

وضمت دكة بدلائه كل من، أورتيجا مورينو، كايل ووكر، جون ستونز، ناثان أكي، جاك جريليش، ماتيوس نونيز، مكاتي، عيسى كابوري.

مانشستر سيتي

بينما خاض ابسويتش تاون هذا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: موريس.

خط الدفاع: توانزيبي، وولفيندين، جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، جونسون، بيرنس، سموديتش، هوتشينسون.

الهجوم: ديلاب

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