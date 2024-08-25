محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح للمواصلة مشواره مع ليفربول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يصطدم بنظيره برينتفورد.

وسيظهر ليفربول لأول مرة في الموسم الجديد على ملعبه أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيستضيف برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد 2024-2025 من البريميرليج.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، كل ما يخص مباراة ليفربول ضد برينتفورد، في حضور الفرعون المصري محمد صلاح الذي حافظ على وجوده أساسيًا في تشكيل الهولندي أرني سلوت المدير الفني الجديد للريدز…

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موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين ليفربول ونظيره برينتفورد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية ومصر مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ستنقل المباراة بين ليفربول ونظيره برينتفورد اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN Sports HD 1، باعتبار شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدفع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أمام برينتفورد مساء اليوم الأحد بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ليفربول - الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد برينتفورد

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- توتنهام - 4 نقاط.

5- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

6- ليفربول - 3 نقاط .

7- وست هام - 3 نقاط.

8- 6- برينتفورد - 3 نقاط .

9- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط.

10 - أستون فيلا - 3 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط

12- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

13- بورنموث - نقطة واحدة.

14- ليستر سيتي - نقطة واحدة

15- تشيلسي - بدون نقاط

16- ساوثهامتون - بدون نقاط

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط

18 - كريستال بالاس بدون نقاط

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

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