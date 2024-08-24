الآن اعرف موعد ماتش ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

يستعد نادي ليفربول لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2024-2025، عندما يصطدم بنظيره برينتفورد في الجولة المقبلة من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين ليفربول ونظيره برينتفورد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية ومصر مساء غد الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ستنقل المباراة بين ليفربول ونظيره برينتفورد غد الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN Sports HD 1، باعتبار شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدفع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ليفربول - الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

1- برايتون - 3 نقاط

2- ليفربول - 3 نقاط

3- آرسنال - 3 نقاط

4- مانشستر سيتي - 3 نقاط

5- أستون فيلا - 3 نقاط

6- برينتفورد - 3 نقاط

7- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط

9- بورنموث - نقطة واحدة

10- توتنهام هوتسبير - نقطة واحدة

11- نوتينغهام فورست - نقطة واحدة

12- ليستر سيتي - نقطة واحدة

13- وست هام يونايتد - بدون نقاط

14- كريستال بالاس - بدون نقاط

15- فولهام - بدون نقاط

16- ساوثهامتون - بدون نقاط

17- إبسويتش تاون - بدون نقاط

18- وولفرهامبتون - بدون نقاط

19- تشيلسي - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط

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