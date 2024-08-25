القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي

يبحث عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراته ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيظهر ليفربول لأول مرة في الموسم الجديد على ملعبه أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيستضيف برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد 2024-2025 من البريميرليج.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، قائمة بالقنوات التي تقوم بنقل مباراة ليفربول اليوم ضد برينتفورد في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز..

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ستنقل المباراة بين ليفربول ونظيره برينتفورد اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN Sports HD 1، باعتبار شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية.

بالإضافة إلى القنوات التالية..

beIN Sports HD 1.

Sky Sports Main Event UK.

Diema Sport 2 HD.

beIN Sports HD 1 English.

Arena Sport 1 HD Croatia.

beIN 4K HDR.

Spiler 1 TV.

M+ Liga de Campeones Bar.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويأتي تردد قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي..

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

ليفربول - الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدفع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أمام برينتفورد مساء اليوم الأحد بتشكيل يضم على رأسه الفرعون المصري محمد صلاح، بعدما حافظ على مكانته كعنصر أساسي في التشكيل الفني للريدز..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

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