مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني.. القنوات والتشكيل المتوقع

يواصل ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني الممتاز، والذي توج بلقب في الموسم الرياضي الماضي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره بلد الوليد، في المواجهة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025، والمقرر لها مساء اليوم الأحد.

ويستعرض الموجز كافة تفاصيل المباراة..

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والمباريات العالمية في منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية.

قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد في الدوري الإسباني

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، القائمة الرسمية التي تستعد لخوض مباراته ضد بلد الوليد مساء اليوم..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - فران جونزاليس.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - جاكوبو.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - إندريك - إبراهيم دياز.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد بلد الوليد مساء اليوم..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

في خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

اقرأ أيضاً:

توقيت مباراة أرسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

بمشاركة محمد النني.. ميعاد مباراة الجزيرة وبني ياس في الدوري الاماراتي