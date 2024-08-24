غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد.. الظهور الأول لـ مبابي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الملكي التي يخوض بها مواجهة منافسه بلد الوليد في إطار مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض جولته الثانية في بطولة الدوري الإٍسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو “معقل الملكي”.

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وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يخطط الملكي، لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، في ذلك اللقاء، نظراً لأنه تعادل إيجابياً بهدف لمثله مع ريال مايوركا في أولى مبارياته بالليجا.

غيابات ريال مدريد أمام بلد الوليد

لكن، يعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة، أبرزهم نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يغيب لمدة شهر عن فريقه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 5 لاعبين، من بينهم ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، خيسوس فاييخو وأخيرًا فيرلاند ميندي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة بلد الوليد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، جاكوبو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد

يحتل ريال مدريد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة وحيدة، بينما يقع فريق بلد الوليد في المرتبة الخامسة برصيد 3 نقاط.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي 2023-2024، ويسعى الملكي لتحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية، خلال مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب.

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