قائمة برشلونة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني..ـ فليك يتلقى صدمة

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، القائمة التي تستعد لمواجهة أتلتيك بلباو، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني اليوم.

ويكشف الموجز قائمة برشلونة لمباراته ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني..

قائمة برشلونة لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لتضم كل من..

في حراسة المرمى: تير شتيجن - إينياكي بينا - إسترالاجا.

في خط الدفاع: كوبارسي - بالدي - إينيجو مارتينيز - كوندي - إريك جارسيا - أليكس فالي - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينجيز.

في خط الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - كاسادو - بيرنال - بابلو توري.

في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا - باو فيكتور - داني أولمو - لامين يامال

قائمة برشلونة أمام اتلتيك بلباو

تفاصيل إصابة نجم برشلونة قبل مواجهة بلباو في الدوري الإسباني

وتلقى هانزي فليك صدمة بعد الإعلان الرسمي عن إصابة أندرياس كريستنسن نجم برشلونة، وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي:" لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن يعاني من التهاب في وتر أكيليس الأيسر، سيعتمد وقت عودته للتدريبات على تقدم حالته".

موعد مباراة برشلونة ضد بلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وستنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو عبر قناة beIN Sports 1، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلباو في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع هانزي فليك بالتشكيل الآتي في مباراته ضد أتلتيك بلباو اليوم السبت..

في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: بالدي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز- كوندي

في خط الوسط: بابلو توري - جوندوجان - مارك كاسادو

في خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال

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