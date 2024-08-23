توقيت مباراة برشلونة واتليتك بلباو والقناة الناقلة

ينتظر محبي كرة القدم العالمية، توقيت مباراة برشلونة واتلتيك بلباو، المقرر خوضها في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، استعداداته للقاء منافسه اتلتيك بلباو، في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

استهل فريق برشلونة رحلته في الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد، بالفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، على استاد ميستايا.

على الجانب الآخر، بدأ اتلتيك بلباو، مشواره في الليجا، بالتعادل الإيجابي مع خيتافي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي استضافه ملعب سان ماميس، يوم الخميس الماضي.

موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

ويتواجه برشلونة مع اتلتيك بلباو، يوم السبت 24 أغسطس من العام الجاري، على أن يلتقي الفريقين في هذه المباراة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وستنطلق صافرة هذا اللقاء الذي يستهدف فريقيه الفوز، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

يدخل الفريق الكتالوني هذه المباراة، محتلاً وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بينما يقع اتلتيك بلباو في المرتبة السادسة عشر بنقطة وحيدة بنفس عدد المباريات.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

وتتولى شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، مهمة بث مباريات الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

وبناء على ذلك، يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو، عبر قناة beIN Sports 1.

وأسندت مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة، إلى المعلق الرياضي خليل البلوشي.

برشلونة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام اتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز- كوندي.

وسط الملعب: بابلو توري - جوندوجان - مارك كاسادو.

الهجوم:رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل اتلتيك بلباو المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: أليكس باديلا.

الدفاع: أندوني جوروزابيل، يراز ألفاريز، إيتور باريديس، يوري بيرشيش.

الوسط: بينيات برادوس، ميكيل فيسكا، إينياكي ويليامز.

خط الهجوم: أوهيان سانسيت، أليكس بيرينجور، جوركا جوروزيتا.

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