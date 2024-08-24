يقدم لكم "الموجز"، خلال السطور الآتية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 والهدافين بعد مباريات اليوم السبت.

شهد اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، مواجهات نارية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

افتتح فريق مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي اليوم، أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام برايتون بهدفين دون رد، بينما انتصر وست هام يونايتد بثنائية نظيفة على كريستال بالاس.

ونجح مانشستر سيتي في مباريات البريميرليج اليوم، في تحقيق فوزاً كبيراً على ابسويتش تاون، برباعية مقابل هدف.

واختتم أرسنال مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، بفوز مثير على أستون فيلا بهدفين دون رد.

بعد هذه النتائج، احتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه برايتون وأرسنال بنفس عدد النقاط .

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- توتنهام - 4 نقاط.

5- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

6- ليفربول - 3 نقاط .

7- وست هام - 3 نقاط.

8- 6- برينتفورد - 3 نقاط .

9- نيوكاسل يونايتد - 3 نقاط.

10 - أستون فيلا - 3 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط

12- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

13- بورنموث - نقطة واحدة.

14-- ليستر سيتي - نقطة واحدة

15- تشيلسي - بدون نقاط

16 -ساوثهامتون - بدون نقاط

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط

18 - كريستال بالاس بدون نقاط

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

2 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

3 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.\

4 محمد صلاح، ليفربول، هدف.

5 كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف.

6 كاي هافيرتز، آرسنال، هدف.

7 يوان ويسا، برينتفورد، هدف.

8 ديوجو جوتا، ليفربول، هدف.

9 لوكاس باكيتا، وست هام، هدف.

10 بيدرو بورو، توتنهام، هدف.

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