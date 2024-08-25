ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد ثنائية ليفربول اليوم

أشعل فريق ليفربول المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، وذلك بعد فوزه على برينتفورد اليوم.

شهد مساء اليوم الأحد مباراة قوية، بين ليفربول ونظيره برينتفورد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل برينتفورد ضيفًا على ليفربول، في هذا اللقاء المثير الذي استضافه ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على برينتفورد، بثنائية نظيفة، في هذه الريمونتادا النارية.

افتتح لويس دياز التسجيل للريدز، حيث أنه سجل الهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر هذا اللقاء.

وضاعف الدولي المصري محمد صلاح نتيجة فريقه بالهدف الثاني، في الدقيقة 70، لينتصر ليفربول على برينتفورد بنتيجة 2-0.

وأصبح هذا الانتصار الثاني لـ فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي بهذا الموسم، بعد فوزه على نظيره ابسويتش تاون بهدفين دون رد في مباراة الجولة الأولى.

ليفربول

ويكشف " الموجز" لمتابعيه، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد ثنائية ليفربول في شباك برينتفورد اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- توتنهام - 4 نقاط.

6- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط

7- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

8- تشيلسي 3 نقاط

9- وست هام - 3 نقاط.

10 - فولهام 3 نقاط

11- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

12- أستون فيلا - 3 نقاط

13- برينتفورد - 3 نقاط .

14- بورنموث - نقطة واحدة.

15-- ليستر سيتي - نقطة واحدة

16 -ساوثهامتون - بدون نقاط

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط

18 - كريستال بالاس بدون نقاط

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

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