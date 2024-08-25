بتوقيت مصر.. موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر محبي كرة القدم العالمية، موعد مباراة ليفربول اليوم أمام برينتفورد، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة لها.

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الرتوش الأخيرة على استعداداته لمواجهة برينتفورد المنتظرة.

ويلتقي ليفربول مع منافسه برينتفورد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

علماً بأن ليفربول، قد أنهى جولته الأولى بالفوز على ابسويتش تاون، بثنائية نظيفة، بينما انتصر برينتفورد، بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس.

موعد مباراة ليفربول اليوم

ويستضيف ليفربول نظيره برينتفورد، مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي، على ملعب أنفيلد "، في أبرز مباريات البريميرليج بنسخته الجديدة.

موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد برينتفورد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول اليوم

وتنقل أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية باعتبارها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة تحديداً عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الرياضي المخضرم عصام الشوالي.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول اليوم أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد اليوم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي برينتفورد في التاسع بنفس عدد النقاط، جمعهما من مباراة وحيدة.

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