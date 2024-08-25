ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. الصراع يشتعل بين محمد صلاح وهالاند

اشتعل الصراع من جديد بين الدولي المصري محمد صلاح، والنرويجي إيرلينج هالاند، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، منذ الإسبوع الماضي والذي شهدت منافسات قوية.

لم تكن المنافسة في الدوري الإنجليزي، بين الفرق التي تسعى للتويج باللقب فقط، بل بين اللاعبين التي تصارع على الحذاء الذهبي أيضًا.

محمد صلاح يطارد هالاند

وبدأ المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في مطاردة إيرلينج هالاند، جوهرة مانشستر سيتي، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة.

سجل محمد صلاح هدفاً في مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم، ليرفع رصيده إلى هدفين هذا الموسم حتى الآن.

على الجانب الآخر، سجل هالاند، 4 أهداف لـ مانشستر سيتي، في مباراتي، الأولى في شباك تشيلسي والثانية أمام إيبسويتش تاون.

ويتصدر هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 أهداف، بينما يقع محمد صلاح في المركز الثالث بهدفين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف

2. نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف

3. محمد صلاح، ليفربول، هدفان

4. داني ويلبيك، برايتون، هدفان

5. سون هيونج مين، توتنهام، هدفان

6. كاي هافيرتز، ارسنال، هدف

7. كول بالمر، تشيلسي، هدف

8. كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف

9. لويس دياز، ليفربول، هدف

10.نيكولاس جاكسون، تشيلسي، هدف.

محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- توتنهام - 4 نقاط.

6- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط

7- مونتجهام فورست - 4 نقاط.

8- تشيلسي 3 نقاط.

9- وست هام - 3 نقاط.

10 - فولهام 3 نقاط.

11- مانشستر يونايتد - 3 نقاط.

12- أستون فيلا - 3 نقاط.

13- برينتفورد - 3 نقاط .

14- بورنموث - نقطة واحدة.

15-- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16 -ساوثهامتون - بدون نقاط.

17- وولفرهامبتون - بدون نقاط.

18 - كريستال بالاس بدون نقاط.

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

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