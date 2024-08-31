ننشر لكم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد، وتعادل أرسنال مع برايتون في الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل أرسنال اليوم

شهدت منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، مواجهات نارية، أبرزهم صدام أرسنال مع برايتون، ومواجهة مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة أرسنال وبرايتون، التي جمعت بينهما في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، وحصل كل فريق منهم على نقطة وحيدة حسب هذه النتيجة.

مانشستر سيتي يضرب وست هام يونايتد بثلاثية هالاند

على الجانب الآخر، انتصر فريق مانشستر سيتي على وسط هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، يجل ثلاثية الفرق السماوي اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد هذه النتائج كالآتي:

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- برايتون - 7 نقاط

3- أرسنال - 7 نقاط.

4- ليفربول - 6 نقاط .

5- برينتفورد - 6 نقاط .

6- أستون فيلا - 6 نقاط

7- بورنموث - 5 نقاط

8- نمونتجهام فورست - 5 نقاط.

9- توتنهام - 4 نقاط.

10- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط.

12- تشيلسي - 3 نقاط

13- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

14- وست هام - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة واحدة.

16- ساوثهامتون - نقطة.

17- وولفرهامبتون - نقطة.

18- كريستال بالاس - بدون نقاط .

19- إبسويتش تاون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط

مانشستر سيتي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف.

2. نوني مادويكي - تشيلسي - 3 أهداف.

3. محمد صلاح - ليفربول - هدفان.

3. داني ويلبيك - برايتون - هدفان

3. سون هيونج مين - توتنهام - هدفان

4. كاي هافيرتز - ارسنال - هدف

4. كول بالمر - تشيلسي - هدف

4. كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - هدف

4. لويس دياز - ليفربول - هدف

4. نيكولاس جاكسون - تشيلسي - هدف.

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