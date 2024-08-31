فانتازي الدوري الإنجليزي 2024.. أسعار نجوم ليفربول ونصائح الجولة الثالثة

اشتعلت المنافسة في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي 2024، قبل انطلاق الجولة الثالثة، وذلك وفقاً لنتائج أول جولتين المذهلة، في النسخة الحالية التي شهدت إقبال جماهيري كبير.

وشهدت الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي 2024، نتائج رائعة من أبرز النجوم، على رأسهم محمد صلاح وبوكايو ساكا وبيدرو بورو.

وفي الجولة الثانية من فنتازي الدوري الإنجليزي 2024، جاءت أهداف مثيرة، حيث أن سجل هالاند ثلاثية في مرمى إبسويتش تاون الصاعد حديثا.

كما أحرز مادويكي لاعب تشيلسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ولفرهامبتون، وذلك بجانب عود سون للتهديف من جديد بثنائية في هذه الجولة.

ويستعرض “الموجز” خلال السطور الآتية، أهم نصائح الجولة الثالثة بلعبة فانتازي الدوري الإنجليزي 2024.

نصائح للجولة الثالثة بـ فانتازي الدوري الإنجليزي 2024

- على مستوى حراسة المرمى: الحارس ديفيد رايا من أرسنال الذي أثبت جدارته يُعد الخيار الأفضل في الجولة الثالثة بـ فنتازي الدوري الإنجليزي 2024.

- في خط الدفاع، هناك عدة خيارات مثالية لهذه الجولة، أبرزهم أينا من نوتنجهام ودفاع نونو سانتو، بجانب ضم ميلينكوفيتش وذلك لمساهمته الهجومية المتميزة.

- في الوسط: استبدال نكونكو نجم تشيلسي باللاعب روجرز من أستون فيلا، أو مورجان جيبسوايت، وذلك للتوفير الاقتصادي وجودة المركز.

- الهجوم، البحث عن خيارات أخرى بدلاً من ألكسندر إيزاك، وذلك بسبب جدول نيوكاسل الصعب.

أسعار نجوم ليفربول في فانتازي الدوري الإنجليزي

يعد الدولي المصري محمد صلاح، هو الأغلى من بين نجوم ليفربول، في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، بسعر 12.5 مليون، ويأتي خلفه، الهولندي كودي جاكبو بسعر 7.5 مليون بالتساوي مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وتحدد سعر ترينت ألكسندر أرنولد في ليفربول بـ 7.0 مليون وخلفه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بـ 6.5 مليون.

انخفاض أسعار خماسي فانتازي الدوري الإنجليزي

انخفض أسعار خماسي فانتازي الدوري الإنجليزي 2024، منذ الجولة الأولى وهم، إيفان توني مهاجم برينتفورد، والأوروجوياني داروين نونيز نجم ليفربول.

بالإضافة إلى، جاريل كوانساه مدافع الريدز، ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي، و جادون سانشو جناح فريق مانشستر يونايتد.

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